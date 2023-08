È al seguito della sposa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È al seguito della sposa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DAMIGELLA

Significato/Curiosità : È al seguito della sposa

La damigella d’onore è una figura importante che assiste la sposa durante il giorno del matrimonio. La damigella può essere una cara amica, una sorella o un membro della famiglia della sposa. La sua principale responsabilità è quella di accompagnare la sposa durante la cerimonia e il ricevimento, essendo un punto di riferimento e di supporto emotivo. La damigella d’onore si occupa anche di questioni pratiche come l’organizzazione delle dama d’onore, aiutando con i preparativi della sposa e assistendo nell’indossare il vestito da sposa. Durante la cerimonia, la damigella solitamente cammina accanto alla sposa, tenendo uno dei bouquet o portando gli anelli. La damigella d’onore è un elemento prezioso per la sposa, offrendo sostegno, gioia e creando ricordi indimenticabili nel giorno delle nozze.

