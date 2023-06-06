Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito

Home / Soluzioni Cruciverba / Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito' è 'Livree'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIVREE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Livree? Le livree erano gli abiti distintivi che i nobili offrivano ai loro servitori. Questi indumenti avevano spesso colori e stemmi specifici per rappresentare la famiglia o il rango sociale. Indossarle permetteva di riconoscere facilmente la gerarchia e l'appartenenza a un casato. Le livree erano simbolo di prestigio e di appartenenza, rafforzando l'immagine di potere e distinzione dei nobili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Livree

Se la definizione "Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Livree:

L Livorno I Imola V Venezia R Roma E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le vesti che i nobili regalavano al loro seguito" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Uniformi portate un tempo dai dipendenti delle grandi case signoriliI soldati al seguito di Goffredo di BuglioneLoro al singolareCi si va al seguitoÈ al seguito della sposaMolti di loro si convertirono al cristianesimo