La Soluzione ♚ Ci si va al seguito

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Ci si va al seguito. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIETRO

Curiosità su Ci si va al seguito: Del progetto di riferimento. dove si va è un brano presentato dai nomadi al festival di sanremo 2006, classificatosi al secondo posto nella classifica finale... La posizione da dietro (volgarmente detta in italiano anche pecorina) è una delle posizioni sessuali principali: qui il partner attivo si posiziona, durante il rapporto sessuale, dietro quello passivo: mentre il primo esegue la penetrazione sessuale il secondo sta fermo a quattro zampe assumendo il ruolo di ricevente/sottomesso. Questa posizione può essere realizzata sia nei rapporti omosessuali che eterosessuali, in questo secondo caso il partner attivo può penetrare, oltre alla vagina, anche l'ano (effettuando il sesso anale). Nell'antica Grecia era chiamata "postura della leonessa".

