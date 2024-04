La Soluzione ♚ Crema di tuorlo e zucchero

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ZABAIONE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Crema di tuorlo e zucchero: Base di panna liquida, sulla quale viene caramellato lo zucchero). la differenza tra le due creme sta nel metodo di cottura: la crema catalana è cotta... Lo zabaione, o per ipercorrettismo zabaglione, è una crema dolce e spumosa a base di uova (tuorlo), zucchero e vino o vino liquoroso. Diede origine, in Italia, a noti liquori come il Vov e lo Zabov, entrambi marchi registrati. Il primo è del 1845 mentre il secondo risale all'ultimo dopoguerra. La ricetta è oggi diffusa in molti luoghi, legandosi ai diversi vini liquorosi tradizionali (Porto, Marsala, Xeres, Rivesaltes, Moscato). Dal 2015 rientra tra i prodotti agroalimentari tradizionali piemontesi.

Altre Definizioni con zabaione; crema; tuorlo; zucchero;