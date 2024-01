La definizione e la soluzione di: Frittella con o senza crema e cosparsa di zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Una piccola frittella di farina, acqua e lievito di birra, lievitata e fritta in olio di oliva e successivamente cosparsa di zucchero o miele. ne esiste...

Il krapfen è un dolce tipico tedesco (in Germania del nord conosciuto anche come Berliner Pfannkuchen o più semplicemente Berliner), diffuso un po' in tutta l'Europa centrale (presente anche in Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia, dove è protetto come PAT), a forma di palla appiattita fatta di pasta lievitata dolce, nelle ricette tradizionali fritta, con una confettura di riempimento e di solito cosparso sopra con zucchero a velo o zucchero semolato (il riempimento viene iniettato con una grossa siringa da pasticciere appena la pastella è fritta).

Italiano

Sostantivo

krapfen ( approfondimento) f inv

(forestierismo) (gastronomia) dolce sferico di pasta lievitata, confettura e zucchero, originario di Berlino

Sillabazione

krap | fen

Pronuncia

IPA: /'krafen/ o IPA: /'krapfen/

Etimologia / Derivazione

Dal tedesco Krapfen a sua volta dall'alto tedesco antico krafo