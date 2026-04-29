Un dolce a base d uova

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un dolce a base d uova' è 'Zabaione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZABAIONE

Perché la soluzione è Zabaione? Lo zabaione è un dolce cremoso e vellutato preparato con uova, zucchero e vino liquoroso, spesso servito caldo o freddo. La sua consistenza morbida e il sapore intenso lo rendono un dessert apprezzato in molte occasioni. Originario dell'Italia, si accompagna bene a biscotti, frutta o come ingrediente di altri dolci. La preparazione richiede attenzione per ottenere una crema liscia e omogenea. La sua tradizione risale a secoli fa, mantenendo intatta la sua popolarità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un dolce a base d uova". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Un dolce a base d uova nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Zabaione

Quando la definizione "Un dolce a base d uova" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un dolce a base d uova" conferma che la soluzione 'Zabaione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Zabaione

Z Zara A Ancona B Bologna A Ancona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un dolce a base d uova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zabaione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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