La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dolce a base di uova' è 'Zabaione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZABAIONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolce a base di uova" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolce a base di uova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Zabaione? Il zabaione è un dessert cremoso e vellutato preparato con uova, zucchero e spesso un tocco di liquore, che si ottiene mescolando gli ingredienti a bagnomaria fino a ottenere una consistenza soffice e spumosa. È un dolce tradizionale molto apprezzato in Italia, ideale per accompagnare frutta, biscotti o come semplice fine pasto. La sua consistenza e il sapore ricco lo rendono un classico della cucina dolciaria.

In presenza della definizione "Dolce a base di uova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolce a base di uova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Zabaione:

Z Zara A Ancona B Bologna A Ancona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolce a base di uova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

