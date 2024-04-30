Cane d origine siciliana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Cane d origine siciliana' è 'Cirneco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIRNECO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Cane d origine siciliana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Cane d origine siciliana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cirneco? Il Cirneco è un cane tipico della Sicilia, apprezzato per la sua agilità e agilità. Originariamente usato per la caccia, si distingue per il suo mantello corto e il carattere vivace. È un compagno fedele e molto attento, adatto a famiglie attive. La sua storia si intreccia con le tradizioni dell'isola, rendendolo un simbolo locale. Questo cane rappresenta l'equilibrio tra eleganza e funzionalità, rendendolo unico nel suo genere.

La soluzione associata alla definizione "Cane d origine siciliana" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Cane d origine siciliana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cirneco:

C Como I Imola R Roma N Napoli E Empoli C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Cane d origine siciliana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

