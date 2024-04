La Soluzione ♚ Lamentarsi come un cane

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GUAIRE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Lamentarsi come un cane: A lamentarsi della qualità del cibo finché un giorno braccio di ferro non gli fa notare che è strano. casagrossa (rough house): cuoco locale. ha un ristorante... Gorey (in irlandese Guaire) è una località dell'Irlanda che si trova nella contea di Wexford, circa 80 km a sud di Dublino. È un piccolo paese che commercialmente si sta sviluppando rapidamente, ma per adesso è ancora l'agricoltura la principale risorsa del territorio. Cresciuta ai margini di Main street quella che una volta era la strada principale di collegamento della costa est, sud-est, da Dublino a Cork, durante l'estate è la meta preferita dei dublinesi poiché nelle vicinanze si trova una bella spiaggia chiamata Courtown. In quel periodo sono frequenti eventi cittadini conosciuti come Festivals. Le sue campagne hanno fatto da set per ...

Altre Definizioni con guaire; lamentarsi; come; cane;