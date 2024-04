La Soluzione ♚ Conoscono l origine e la storia dei nomi

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Conoscono l origine e la storia dei nomi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ETIMOLOGI

Curiosità su Conoscono l origine e la storia dei nomi: Sull'argomento storia moderna è ritenuta da controllare. motivo: la storia del moderno stato di israele nasce in seno al sionismo. non è chiaro il criterio... In linguistica, l'etimologia (dal greco antico tµ, étymos, "intimo significato della parola" e , lógos, "studio") è lo studio dell'origine e della storia delle parole, la loro evoluzione fonetica, morfologica e semantica.

