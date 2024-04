La Soluzione ♚ Uno dei suoi più grandi esponenti fu Magritte

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SURREALISMO

Curiosità su Uno dei suoi piu grandi esponenti fu magritte: Boigelot. uno dei più importanti esponenti del superamento dell'antica medicina galenica (o di galeno) e fondatore dell'anatomia moderna fu il fiammingo... Il surrealismo è un movimento artistico e letterario d'avanguardia del Novecento, nato negli anni '20 a Parigi come evoluzione del dadaismo e che coinvolse tutte le arti, toccando letteratura, pittura e cinema; nel 1924 ne fu scritto il primo manifesto. Esso vuole esprimere una realtà superiore, fatta di irrazionale e di sogno, per rivelare gli aspetti più profondi della psiche. Il surrealismo ebbe come principale teorico il poeta André Breton, che impersonò la vitalità distruttiva del dadaismo. Breton fu influenzato dalla lettura de L'interpretazione dei sogni di Freud del 1900; dopo averlo letto, egli arrivò alla conclusione che fosse ...

