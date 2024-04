La Soluzione ♚ Dà il nome a un albero con frutti non suoi

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Dà il nome a un albero con frutti non suoi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CUCCAGNA

Curiosità su Da il nome a un albero con frutti non suoi: Siliqua, ovvero “baccello”, entrambi in relazione alla forma dei suoi frutti. il nome "albero di giuda" invece, è riferito alla regione della giudea, nel vicino... L'albero della cuccagna è un gioco della tradizione popolare i cui partecipanti devono cercare di prendere dei premi, di norma generi alimentari, posti in cima ad un palo. Solitamente il palo viene ricoperto di grasso o altra sostanza che rende difficile l'arrampicata da parte dei concorrenti. Ad oggi viene considerato uno sport, ed è ufficialmente riconosciuto dal Coni. Ogni anno infatti si disputa il campionato nazionale, diviso in 2 categorie: palo A (13 metri), e palo B (9 metri).

Altre Definizioni con cuccagna; nome; albero; frutti; suoi;