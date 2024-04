La Soluzione ♚ Il nome di Magritte

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Il nome di Magritte. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RENÉ

Curiosità su Il nome di magritte: Francese golconde) è un dipinto di rené magritte, eseguito nel 1953 e conservato nella menil collection di houston. il nome dell'opera, suggeritagli da louis... I reni sono organi pari parenchimatosi secretori (nello specifico, emuntori) dei vertebrati. Insieme alle vie urinarie costituiscono l'apparato urinario, che filtra dal sangue i prodotti di scarto del metabolismo e li espelle tramite l'urina. Il settore della medicina che studia i reni e le loro malattie è chiamato nefrologia. Il loro compito principale è quello di mantenere il corretto equilibrio idro-salino nell'organismo, nonché di assicurare ogni giorno, per mezzo delle loro unità funzionali, i nefroni, una costante depurazione del nostro sangue.

Altre Definizioni con rené; nome; magritte;