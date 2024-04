La Soluzione ♚ Grandi pesci d acqua dolce

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Grandi pesci d acqua dolce. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SILURI

Curiosità su Grandi pesci d acqua dolce: Famiglia di pesci ossei d'acqua dolce e salata, appartenenti all'ordine tetraodontiformes, conosciuti comunemente come pesci palla. i pesci palla sono... Il siluro o torpedine è un proiettile esplosivo dotato di propulsione autonoma che, dopo essere stato lanciato sopra o sotto la superficie dell'acqua, opera in immersione, ed è progettato per detonare a contatto o in prossimità di un obiettivo. Può essere lanciato da sottomarini, navi di superficie, elicotteri e aerei. Il siluro può essere anche utilizzato come parte di un'altra arma: il siluro Mark 46 usato dagli Stati Uniti è parte del sistema antisommergibile ASROC, mentre la mina CAPTOR consiste in una piattaforma immersa che lancia un siluro quando identifica un contatto ostile tramite sonar.

Altre Definizioni con siluri; grandi; pesci; acqua; dolce;