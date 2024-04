La Soluzione ♚ Andrè tra gli esponenti del surrealismo La definizione e la soluzione di 6 lettere: Andrè tra gli esponenti del surrealismo. BRETON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Andre tra gli esponenti del surrealismo: André Robert Breton (Tinchebray, 19 febbraio 1896 – Parigi, 28 settembre 1966) è stato un poeta, saggista e critico d'arte francese. Noto come poeta e teorico del surrealismo, che favorì con la stesura dei manifesti e curando riviste, mostre e incontri, fu allievo del filosofo André Cresson. Bretone Nome proprio Significato e Curiosità su: André Robert Breton (Tinchebray, 19 febbraio 1896 – Parigi, 28 settembre 1966) è stato un poeta, saggista e critico d'arte francese. Noto come poeta e teorico del surrealismo, che favorì con la stesura dei manifesti e curando riviste, mostre e incontri, fu allievo del filosofo André Cresson. Breton m sing bretone (abitante o nativo della Bretagna). Pronuncia IPA: /'bre.t~n/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Sinonimi Breizhad

Breizhiad Termini correlati breton Devri, Breton su Le dictionnaire diachronique du breton Inglese Aggettivo Breton (geografia) bretone (di Bretagna) Sostantivo Breton (pl.: Bretons) (demonimo) bretone Sostantivo Breton inv (linguistica) bretone Altre Definizioni con breton; andrè; esponenti; surrealismo; Un francese di Rennes; Un nativo di Rennes; Movimento pittorico che tra i suoi esponenti ebbe Henri Matisse e Andrè Derain; I corregionali di Renzo Piano e Fabrizio De Andrè; Esponenti di auguste dinastie; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Andrè tra gli esponenti del surrealismo

BRETON

B

R

E

T

O

N

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Andrè tra gli esponenti del surrealismo' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.