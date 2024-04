La Soluzione ♚ Uno che non può incanutire

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CALVO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Uno che non puo incanutire: Come indurire, arrossire, dove il valore incoativo può essere percepito in maniera ancora più marcata che nei precedenti. col tempo, poi, il legame iniziale... Carlo II, detto il Calvo (Francoforte sul Meno, 13 giugno 823 – Brides-les-Bains, 6 ottobre 877), fu re dei Franchi occidentali (840-877), d'Aquitania (nominale dall'838 ma effettivo tra l'852 e l'855), di Lotaringia (869-877), d'Italia e di Provenza (875-877), oltreché sovrano dell'Impero carolingio (875-877).

