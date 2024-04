La Soluzione ♚ Un tipico cibo arabo

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CUSCUS

Curiosità su Un tipico cibo arabo: I falafel (in arabo , falafil) sono una pietanza tipica della cucina mediorientale, principalmente in quella levantina ed egiziana, costituita da... Il cuscus (in italiano anche cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu, ‘’cascà’’ in tabarchino) è un alimento originario del Maghreb ma diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di grano duro (del diametro di un millimetro prima della cottura, poi via via sempre più grandi) cotti al vapore.

