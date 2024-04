La Soluzione ♚ Stile architettonico arabo

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Stile architettonico arabo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MORESCO

Curiosità su Stile architettonico arabo: L'architettura arabo-normanna è lo stile del costruire proprio dell'epoca normanna, che si diffuse principalmente in sicilia e nell'italia meridionale... Per stile moresco si intende un particolare tipo di arte islamica sviluppatasi tra la fine dell'XI secolo e la fine del XV nell'area del Mediterraneo occidentale, in particolare nel Maghreb e nell'area musulmana della penisola iberica (detta al-Andalus). Tale stile nacque dalle reciproche influenze artistiche siriaco-musulmane giunte a Cordova grazie agli Omayyadi, stemperate nell'austerità delle arti e culture berbero-musulmane tipiche delle dinastie marocchine degli Almoravidi e degli Almohadi con venature di culture classiche romane e visigotiche dell'Andalusia. Il nome deriva dal termine moros, con cui si indicavano in Spagna gli ...

