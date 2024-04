La Soluzione ♚ Il busto di Cristo benedicente tipico dell arte bizantina

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Il busto di Cristo benedicente tipico dell arte bizantina. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PANTOCRATORE

Curiosità su Il busto di cristo benedicente tipico dell arte bizantina: Dodecaorto, il sistema di 12 feste bizantine. la cupola riportava un cristo pantocratore benedicente, a mezzo busto. per i lineamenti dei visi di cristo e dei... Il Cristo Pantocràtore (st att; dal greco pas, pasa, pan [tutto] e kràtein [dominare con forza, avere in pugno]) è una raffigurazione di Gesù in gloria, tipica dell'arte bizantina e in genere paleocristiana e anche medievale, soprattutto presente nei mosaici e affreschi absidali. Egli è ritratto in atteggiamento maestoso e severo, vestito di porpora e seduto come giudice, alla fine dei tempi, su un trono prezioso. Con la mano destra è nell'atto di benedire con le tre dita alzate, secondo l'uso poi rimasto nella chiesa ortodossa. La disposizione delle dita di tale mano spesso tende a formare una "X" con indice e medio (lettea ...

Altre Definizioni con pantocratore; busto; cristo; benedicente; tipico; arte; bizantina;