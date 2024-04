La Soluzione ♚ Vino liquoroso tipico della Spagna

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Vino liquoroso tipico della Spagna. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : XERES - AMONTILLADO

Curiosità su Vino liquoroso tipico della spagna: Di frutta, crema pasticcera e biscotti savoiardi o pan di spagna imbevuti di vino liquoroso come lo sherry, che contribuisce a inumidire l'alimento. il... Lo Sherry (in spagnolo: Jerez) è un tipo di vino liquoroso della Spagna, la cui zona di produzione, in origine, era costituita da dintorni della città di Jerez de la Frontera (Andalusia).

