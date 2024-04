La Soluzione ♚ Comune vivanda araba

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Comune vivanda araba. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CUSCUS

Curiosità su Comune vivanda araba: Periodo della dominazione araba, ma le prime attestazioni risalgono al 1777, quando l'etnologo giuseppe pitrè descrive la "vivanda in sicilia dai saraceni... Il cuscus (in italiano anche cuscussù o cùscuso; in francese: couscous o cous cous; in arabo ; in berbero: seksu; in siciliano: cùscusu, ‘’cascà’’ in tabarchino) è un alimento originario del Maghreb ma diffuso in tutto il mondo, costituito da granelli di semola di grano duro (del diametro di un millimetro prima della cottura, poi via via sempre più grandi) cotti al vapore.

