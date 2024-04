La Soluzione ♚ Lo sport con il playmaker

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BASKET

Curiosità su Lo sport con il playmaker: Partite informali. lo stesso argomento in dettaglio: playmaker. il playmaker, detto anche "l'uno", normalmente è il giocatore con il miglior tiro della... La pallacanestro, conosciuta anche come basket (AFI: ['basket]; abbreviazione del termine in lingua inglese basketball, fino agli anni '20 in italiano tradotto palla al cesto), è uno sport di squadra in cui due formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per realizzare punti facendo passare il pallone all'interno del canestro avversario, secondo alcune regole prefissate e con un punteggio che varia rispetto alla posizione di tiro. Nasce a Springfield (una città degli Stati Uniti d'America) nel 1891, grazie all'idea di James Naismith, medico e insegnante di educazione fisica canadese. Dalla fine del XIX secolo, questo sport si è ...

