Le difese in alcuni sport: a uomo o a

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le difese in alcuni sport: a uomo o a' è 'Zona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ZONA

Perché la soluzione è Zona? Nel contesto sportivo, il concetto di zona si riferisce a una strategia difensiva in cui i giocatori coprono aree specifiche del campo anziché marcare direttamente un avversario. Questa tecnica permette di proteggere con maggiore efficienza determinate zone cruciali, riducendo le opportunità di attacco degli avversari. La posizione e il movimento dei difensori sono coordinati per garantire una copertura compatta e reattiva. La scelta tra difesa a uomo e a zona dipende dalla tattica adottata dalla squadra.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le difese in alcuni sport: a uomo o a". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Le difese in alcuni sport: a uomo o a nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Zona

La definizione "Le difese in alcuni sport: a uomo o a" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le difese in alcuni sport: a uomo o a" conferma che la soluzione 'Zona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Zona

Z Zara O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le difese in alcuni sport: a uomo o a" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Zona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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