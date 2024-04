La Soluzione ♚ Le si affidano i lavori domestici

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Le si affidano i lavori domestici. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COLF

Curiosità su Le si affidano i lavori domestici: Eccessivamente i costi si affidano ad una inesperta tipografia, che stampa il primo numero in un formato inusuale per i fumetti, tanto che anche le successive... Il lavoro domestico è un tipo di lavoro nell'ambito dello scopo di una residenza. Il lavoro domestico ha una varietà di posizioni, come governanti, custodi, cuochi, baby sitter, autisti. Non bisogna confondere il lavoro domestico con il lavoro a domicilio, nella quale la prestazione è resa al domicilio del lavoratore.

