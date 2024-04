La Soluzione ♚ Poeti cantori dell antica Grecia

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AEDI

Curiosità su Poeti cantori dell antica grecia: Il seguente elenco riassume gli dèi e le dee della religione dell'antica grecia e altre figure divine o semi-divine della mitologia greca. i greci hanno... L'aedo, nell'antica Grecia, era il cantore professionista. L'etimologia della parola viene dal greco antico "d", aoidos, che deriva da "d" cioè "cantare". Egli era una figura sacra, era considerato un profeta, tradizionalmente ritratto come cieco in quanto, essendo tale non veniva distratto da niente e da nessuno e affinando le capacità sensibili poteva entrare in contatto direttamente con la divinità (attraverso gli occhi dell'anima) che lo ispirava, sviluppava quindi una capacità metasensibile (oltre i sensi). La sapienza che possedeva rendeva la capacità di vedere superflua, era un "invasato", aveva il dio dentro, le Muse ...

