Sono destinate a tagliare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono destinate a tagliare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LAME

Significato/Curiosita : Sono destinate a tagliare

Filo è invisibile e impossibile da tagliare, per cui una volta che due persone sono legate tra loro saranno destinate a sposarsi indipendentemente dai loro... Khabane serigne lame, detto khaby (afi: /kaban seie la:m/; dakar, 9 marzo 2000), è un influencer e tiktoker senegalese naturalizzato italiano famoso... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono destinate a tagliare : sono; destinate; tagliare; sono due paterni e due materni; sono verdi se sono pochi; sono come lucertole; Così sono le cose del nostro Paese; sono doppie nel bailamme; Pavimentazione per piste destinate all atletica; destinate a una sorte già determinata; destinate a suscitare odio e ripugnanza; Molti secoli fa erano destinate alle sepolture; Le parti delle terme romane destinate ai bagni di vapore; tagliare il grano; Attrezzi che stringono tanto da tagliare ; tagliare la circonferenza; tagliare l erba o il fieno; tagliare salumi pane insaccati;

Cerca altre Definizioni