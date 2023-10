La godono alcune regioni italiane - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La godono alcune regioni italiane. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : AUTONOMIA

Significato/Curiosita : La godono alcune regioni italiane

Al primo livello le 22 province, cui sono ordinate 5 regioni autonome, 4 municipalità e 2 regioni amministrative speciali; al secondo livello le 333 prefetture... Il titolo. autonomia – in diritto, possibilità per un organo di svolgere funzioni e/o incarichi senza ingerenze o condizionamenti autonomia – in politica... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 9 ottobre 2023

