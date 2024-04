La Soluzione ♚ Un pugno in piena faccia

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Un pugno in piena faccia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DIRETTO

Curiosità su Un pugno in piena faccia: Funerale, lila lo rimprovera amaramente e lui per ripicca le sferra un pugno in piena faccia (cosa incredibile, considerando che lui diceva che avrebbe spezzato... Il diretto («straight» in inglese) è un tipo di pugno del pugilato. Un diretto sferrato con la mano sinistra (nel caso di un pugile destrorso) prende il nome di jab, mentre un diretto destro viene detto right.

