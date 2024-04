La Soluzione ♚ È piena una volta al mese

La soluzione di 4 lettere per la definizione: È piena una volta al mese. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LUNA

Curiosità su E piena una volta al mese: Causate a loro volta dal suo diverso orientamento rispetto al sole. le fasi lunari si ripetono in un intervallo di tempo detto «mese sinodico», pari... La Luna è l'unico satellite naturale della Terra. Il suo nome proprio viene talvolta utilizzato, per antonomasia e con l'iniziale minuscola («una luna»), come sinonimo di satellite anche per i corpi celesti che orbitano attorno ad altri pianeti. Orbita a una distanza media di circa 384400 km dalla Terra, sufficientemente vicina da essere osservabile a occhio nudo, così che sulla sua superficie è possibile distinguere delle macchie scure e delle macchie chiare. Le prime, dette mari, sono regioni quasi piatte coperte da rocce basaltiche e detriti di colore scuro. Le regioni lunari chiare, chiamate terre alte o altopiani, sono elevate di vari ...

