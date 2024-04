La Soluzione ♚ Nota città turistica del nordovest della Sardegna

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ALGHERO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Nota citta turistica del nordovest della sardegna: In poi, cominciò a identificare ormai solo la parte della pianura padana situata a nordovest del fiume mincio, soprattutto i territori soggetti al dominio... Alghero (AFI: /al'gro/; l'Alguer in algherese e catalano, [l'e]; s'Alighera in sardo) è un comune italiano di 42 241 abitanti, costitutivo della rete metropolitana del Nord Sardegna in provincia di Sassari, in Sardegna. È conosciuta anche come la Barceloneta sarda, ovvero "la piccola Barcellona": la città ha infatti conservato l'uso del catalano, di cui è un'isola linguistica e il 22,4% dei suoi abitanti lo parla nella variante algherese, riconosciuta dalla Repubblica Italiana (ex art. 6 della Costituzione e legge n. 482/99) e dalla Regione Sardegna come lingua minoritaria. Tale lingua sta ricevendo tutela attraverso programmi di ...

