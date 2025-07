Equivale a un miliardo di miliardi nei cruciverba: la soluzione è Quintilione

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Equivale a un miliardo di miliardi' è 'Quintilione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

QUINTILIONE

Curiosità e Significato di Quintilione

Hai risolto il cruciverba con Quintilione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Quintilione.

Perché la soluzione è Quintilione? Il termine quintilione indica un numero immenso, equivalente a un uno seguito da 30 zeri. È usato per descrivere quantità astronomiche, come valore di grandi economie o distanze cosmiche. In parole semplici, rappresenta un miliardo di miliardi, sottolineando l'incredibile vastità di certi numeri. Un modo efficace per capire quanto possa essere grande l'universo dei numeri.

Come si scrive la soluzione Quintilione

Se ti sei imbattuto nella definizione "Equivale a un miliardo di miliardi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Q Quarto

U Udine

I Imola

N Napoli

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

