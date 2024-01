La definizione e la soluzione di: Sono migliaia di miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Un trilione è il numero naturale che, nel sistema di denominazione chiamato scala lunga, equivale a un milione di bilioni, cioè un miliardo di miliardi, ossia un milione alla terza (1 000 0003 = 1 000 000 000 000 000 000 = 1018), succede il 999999999999999999 e precede il 1000000000000000001. Il trilione equivale anche a un milionesimo di quadrilione. Nel Sistema Internazionale il prefisso per il trilione è exa.

Negli Stati Uniti e nel mondo anglosassone in genere, dove viene utilizzato il sistema di denominazione chiamato scala corta, il termine trillion equivale a 1000 miliardi (o 1012, ossia il nostro bilione), quindi il trilione della scala lunga corrisponde a 1 milione di trillion della scala corta (in inglese: one milion trillion).

Italiano

Sostantivo

trilione ( approfondimento) m sing (pl.: trilioni)

(matematica) un miliardo di miliardi; è il prodotto della diciottesima potenza di due per quella di cinque

Sillabazione

tri | liò | ne

Pronuncia

IPA: /tri'ljone/

Etimologia / Derivazione

deriva da tre e milione

