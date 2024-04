La Soluzione ♚ Un messaggino sul cellulare

La soluzione di 3 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SMS

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Un messaggino sul cellulare: Consente di inviare a un telefono cellulare un messaggio di 160 caratteri alfanumerici codificati a 7 bit. uno studio del 2005, comparso sul medical journal... Il termine SMS (sigla dell'inglese Short Message Service, servizio messaggio breve) è utilizzato per riferirsi a un servizio di telefonia mobile per inviare brevi messaggi di testo da un telefono cellulare a un altro, ed è per estensione comunemente usato in italiano per indicare ogni singolo messaggio inviato con tale servizio. SMS consente di inviare a un telefono cellulare un messaggio di 160 caratteri alfanumerici codificati a 7 bit. Uno studio del 2005, comparso sul Medical Journal of Australia, descrive la tendinite da texting, dovuta all'eccessivo uso del pollice nel comporre gli SMS.

