Il suo 0% non fa accendere il cellulare nei cruciverba: la soluzione è Batteria

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il suo 0% non fa accendere il cellulare' è 'Batteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATTERIA

Curiosità e Significato di "Batteria"

Hai risolto il cruciverba con Batteria? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Batteria.

Perché la soluzione è Batteria? La batteria è una componente fondamentale dei dispositivi elettronici, come i cellulari, poiché fornisce l'energia necessaria per farli funzionare. Quando la batteria scende al 0%, significa che il dispositivo non ha più energia disponibile e quindi non può accendersi. In sostanza, la batteria è come il cuore del tuo cellulare: senza di essa, non c'è vita!

Come si scrive la soluzione Batteria

Hai davanti la definizione "Il suo 0% non fa accendere il cellulare" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

A Ancona

