Il cellulare in tasca a tutti

: Un telefono cellulare (comunemente chiamato telefonino, cellulare, telefono o natel in Svizzera), nel campo delle telecomunicazioni, è un apparecchio radio mobile terminale ricetrasmittente (terminale mobile) per la comunicazione in radiotelefonia sull'interfaccia radio di accesso di una rete cellulare. .

Italiano: Sostantivo: telefonino ( approfondimento) m (pl.: telefonini) . (comunemente) (tecnologia) telefono cellulare utilizzare il telefonino alla guida deconcentra lo stesso conducente.. Voce verbale: telefonino . terza persona plurale del congiuntivo presente di telefonare. terza persona plurale dell'imperativo presente di telefonare. Sillabazione: te | le | fo | nì | no. Pronuncia: IPA: /telefo'nino/ .