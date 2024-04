La Soluzione ♚ Marittimo come certi governi

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BALNEARE

Ecco la soluzione per la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Curiosità su Marittimo come certi governi: Pansini, 1913 ^ della validità di questo resoconto non si può essere certi. si è certi dell'immediata simpatia fra i due, si veda per la citazione e per... Trescore Balneario [tes'koe balne'ajo] (Trescùr Balneàre [tes'ku balne'ae] localmente pronunciato [treh'kur] o semplicemente Trescùr in dialetto bergamasco) è un comune italiano di 9 711 abitanti della provincia di Bergamo in Lombardia.

