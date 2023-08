Lo è uno stabilimento sulla spiaggia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo è uno stabilimento sulla spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BALNEARE

Significato/Curiosita : Lo e uno stabilimento sulla spiaggia

Le spiagge possono impostarsi direttamente al limite della terraferma o su un cordone litorale (spiaggia-barriera). in quest'ultimo caso, la spiaggia delimita... Trescore balneario [tes'koe balne'ajo] (trescùr balneàre [tes'ku balne'ae] localmente pronunciato [treh'kur] o semplicemente trescùr in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Lo è uno stabilimento sulla spiaggia : stabilimento; sulla; spiaggia; Uno stabilimento per la lavorazione del carbon fossile; stabilimento balneare : lido = porto turistico : x; Uno stabilimento che produce imballaggi; stabilimento carcerario; Un autorità nello stabilimento ; Prima di sig sulla busta; lustre scritto sulla busta; Non abitano sulla terraferma; Noto canto sulla lotta partigiana italiana; Stava sulla coffa delle navi a osservare; Una spiaggia del Kenya; A casa con la scopa in spiaggia col secchiello; Telo da spiaggia ; Bella spiaggia del Salento; La regione italiana con la spiaggia di Cala Luna;

Cerca altre Definizioni