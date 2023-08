Stagione relativa allo sguazzare in mare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stagione relativa allo sguazzare in mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BALNEARE

Significato/Curiosita : Stagione relativa allo sguazzare in mare

Sole era allettante, il mare affascinante, e dove era semplicemente meraviglioso correre lungo le scogliere, o magari sguazzare nell'acqua». nonostante... Trescore balneario [tes'koe balne'ajo] (trescùr balneàre [tes'ku balne'ae] localmente pronunciato [treh'kur] o semplicemente trescùr in dialetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

