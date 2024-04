La Soluzione ♚ Interessi sull albero

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : FRUTTI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Interessi sull albero: Germani. alberi di bassa altezza, più precisamente un gruppo di abeti innevati un albero di media altezza un albero molto caratteristico albero di olivo... Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della fecondazione. Il significato biologico del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. Nel linguaggio comune ed in cucina, normalmente, per frutta si intendono alcuni tipi di frutti botanici, ad esempio: le drupe: prugne, ciliegie, mandorla, albicocche; l'esperidio degli agrumi: cedro, pompelmo, pomelo; alcune bacche o loro modificazioni, come l'uva spina, le corniole, le giuggiole, i mirtilli; i pomi: le cotogne, le sorbole, le nespole comuni, il nashi. Le piante partenocarpiche generano frutti apireni, ...

Altre Definizioni con frutti; interessi; albero;