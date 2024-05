Significato della soluzione per: Prodotti delle piante che si sviluppano dai fiori

Sostantivo, forma flessa

Il frutto in termini botanici è il prodotto della modificazione dell'ovario a seguito della fecondazione. Il significato biologico del frutto è fornire protezione, nutrimento e mezzo di diffusione al seme che contiene. Nel linguaggio comune ed in cucina, normalmente, per frutta si intendono alcuni tipi di frutti botanici, ad esempio: le drupe: prugne, ciliegie, mandorla, albicocche; l'esperidio degli agrumi: cedro, pompelmo, pomelo; alcune bacche o loro modificazioni, come l'uva spina, le corniole, le giuggiole, i mirtilli; i pomi: le cotogne, le sorbole, le nespole comuni, il nashi.

frutti m pl

(botanica) plurale di frutto

Voce verbale

frutti

seconda persona singolare dell'indicativo presente di fruttare prima persona singolare del congiuntivo presente di fruttare seconda persona singolare del congiuntivo presente di fruttare terza persona singolare del congiuntivo presente di fruttare terza persona singolare dell'imperativo di fruttare

Sillabazione

frùt | ti

Pronuncia

IPA: /'frutti/

Etimologia / Derivazione

(sostantivo) vedi frutto

(voce verbale) vedi fruttare

Sinonimi

prodotti della terra

( senso figurato ) risultati, effetti, esiti, conseguenze, prodotti

premi, ricompense, utili, guadagni, attivi, profitti, rendite, rese, interessi, tassi

Contrari

( senso figurato ) cause, principi, radici, germi

perdite, passivi