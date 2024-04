La Soluzione ♚ Cancellerie vescovili

La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CURIE

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Curiosità su Cancellerie vescovili: Ottobre 1678. il provvedimento elencava i servizi per i quali le cancellerie vescovili potevano chiedere il pagamento di una somma. il decreto prescriveva... Maria Salomea Sklodowska, più conosciuta come Marie Curie o Maria Sklodowska Curie (pronuncia polacca: ['marja skw'dfska ki'ri]) (Varsavia, 7 novembre 1867 – Passy, 4 luglio 1934), è stata una fisica, chimica e matematica polacca naturalizzata francese. Nel 1903 fu la prima donna insignita del premio Nobel. Ricevette il premio Nobel per la fisica, insieme al marito Pierre Curie e ad Antoine Henri Becquerel, per i suoi studi sulle radiazioni. Nel 1911 ricevette un altro premio Nobel, questa volta per la chimica per aver scoperto il radio e il polonio, il cui nome è stato scelto proprio in onore della sua terra natale. È stata una dei ...

