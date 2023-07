La Marie due volte Nobel - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Marie due volte Nobel. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Marie Curie, nata Maria Sklodowska, è stata una straordinaria scienziata polacca naturalizzata francese. Nel corso della sua carriera, ha rivoluzionato la scienza con due Premi Nobel. Nel 1903, insieme al marito Pierre Curie e ad Henri Becquerel, ricevette il Nobel per la Fisica per la scoperta della radioattività. Poi, nel 1911, fu la sola vincitrice del Nobel per la Chimica per la scoperta dei due elementi radioattivi, il polonio e il radio. Marie Curie è diventata un'icona del progresso scientifico, dimostrando la tenacia e l'intelligenza delle donne in un'epoca in cui la scienza era dominata dagli uomini. La sua eredità è un'ispirazione per generazioni di scienziati in tutto il mondo.

