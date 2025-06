La gemma degli anelli vescovili nei cruciverba: la soluzione è Ametista

AMETISTA

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Ametista? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Ametista.

Perché la soluzione è Ametista? L'ametista è una varietà di quarzo di colore viola, molto apprezzata per la sua bellezza e il suo significato simbolico. Tradizionalmente associata alla spiritualità e alla protezione, questa pietra preziosa viene spesso utilizzata in gioielli come anelli e collane. La sua presenza è un invito a trovare equilibrio interiore e serenità, rendendola una gemma dal fascino senza tempo.

Se "La gemma degli anelli vescovili" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

M Milano

E Empoli

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

