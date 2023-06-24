Bastoni vescovili nei cruciverba: la soluzione è Pastorali

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Bastoni vescovili' è 'Pastorali'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PASTORALI

Curiosità e Significato di Pastorali

Come si scrive la soluzione Pastorali

Stai cercando la risposta alla definizione "Bastoni vescovili"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Pastorali:
P Padova
A Ancona
S Savona
T Torino
O Otranto
R Roma
A Ancona
L Livorno
I Imola

