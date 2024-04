La Soluzione ♚ Sermoni vescovili La definizione e la soluzione di 6 lettere: Sermoni vescovili. OMELIE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Sermoni vescovili: L'omelia (dal verbo greco µ = conversare, intrattenere e dal sostantivo latino homilia = discorso, sermone), anche detta predica, nel cristianesimo, è l'esortazione con cui il celebrante, sacerdote o diacono, durante la celebrazione liturgica si rivolge direttamente ai fedeli in maniera non ritualizzata, per commentare le letture del giorno. Sostantivo, forma flessa Significato e Curiosità su: L'omelia (dal verbo greco µ = conversare, intrattenere e dal sostantivo latino homilia = discorso, sermone), anche detta predica, nel cristianesimo, è l'esortazione con cui il celebrante, sacerdote o diacono, durante la celebrazione liturgica si rivolge direttamente ai fedeli in maniera non ritualizzata, per commentare le letture del giorno. omelie f pl plurale di omelia Sillabazione o | me | lì | e Etimologia / Derivazione vedi omelia Altre Definizioni con omelie; sermoni; vescovili; Discorsi che commentano le Sacre Scritture; Bastoni vescovili; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Sermoni vescovili

OMELIE

O

M

E

L

I

E

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Sermoni vescovili' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.