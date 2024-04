La Soluzione ♚ Può essere un mattone

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere un mattone. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LIBRO

Curiosità su Puo essere un mattone: Vedi mattone (disambigua). disambiguazione – "mattoni" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi mattoni (disambigua). il mattone è un prodotto... Un libro è un insieme di fogli, stampati oppure manoscritti, delle stesse dimensioni, rilegati insieme in un certo ordine e racchiusi da una copertina. Il libro è il veicolo più diffuso del sapere. L'insieme delle opere stampate, inclusi i libri, è detto letteratura. I libri sono pertanto opere letterarie. Nella biblioteconomia e scienza dell'informazione un libro è detto monografia, per distinguerlo dai periodici come riviste, bollettini o giornali. Un negozio che vende libri è detto libreria, termine che in italiano indica anche il mobile usato per conservare i libri. La biblioteca è il luogo usato per conservare e consultare i libri. ...

