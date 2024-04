La Soluzione ♚ Può essere margherita

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere margherita. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PIZZA

Curiosità su Puo essere margherita: Stai cercando altri significati, vedi il maestro e margherita (disambigua). il maestro e margherita (in russo , master i margarita)... La pizza è un prodotto gastronomico italiano, costituito da una base lievitata ricavata da un impasto di farina e acqua, condita con vari ingredienti e cotta ad alta temperatura, tradizionalmente in un forno a legna. Il termine, nato nell'Italia centro-meridionale con varie sfumature di significato, si è diffuso in tutto il paese con diverse grafie regionali, come confermano, ad esempio, la pinza (Veneto) o la pitta (Calabria). La versione più conosciuta della pizza è però quella napoletana che, nel diciannovesimo secolo, grazie agli imprenditori partenopei, si impose scalzando le altre versioni. Ad essa venne riconosciuto il marchio STG ...

