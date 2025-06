Può essere Quattro stagioni o Margherita nei cruciverba: la soluzione è Pizza

PIZZA

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Pizza, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pizza? La parola pizza si riferisce a un classico piatto italiano, a base di pasta, pomodoro, mozzarella e altri ingredienti, cotto in forno. È amata in tutto il mondo e può assumere molte varianti, come la Quattro Stagioni o la Margherita. La pizza è simbolo di convivialità e tradizione, rappresentando un alimento semplice ma versatile, che unisce gusti e culture diverse.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La tipica specialità napoletanaPuò essere al taglioPuò essere margheritaPuò essere a due o a quattro tempiPuò essere a due stagioni

P Padova

I Imola

Z Zara

Z Zara

A Ancona

