La Soluzione ♚ Può essere catastale

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Può essere catastale. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MAPPA

Curiosità su Puo essere catastale: Classamento: zona censuaria ed eventuale microzona, categoria catastale, classe e superficie catastale, consistenza, rendita. altre informazioni: dati anagrafici... Una mappa è una rappresentazione semplificata dello spazio che evidenzia relazioni tra componenti (oggetti, regioni) di quello spazio. Una mappa è comunemente una rappresentazione bidimensionale, geometricamente accurata, di uno spazio tridimensionale, come ad esempio una carta geografica. Più in generale, le mappe possono essere usate per rappresentare qualsiasi proprietà locale del mondo o parte di esso, o qualsiasi altro spazio (inclusi altri corpi celesti, o galassie, o l'intero universo), anche inventato, mentale o concettuale.

Altre Definizioni con mappa; essere; catastale;