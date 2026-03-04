La pianta catastale

Home / Soluzioni Cruciverba / La pianta catastale

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La pianta catastale' è 'Mappa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MAPPA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pianta catastale" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta catastale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Mappa? Una mappa rappresenta una rappresentazione grafica di un'area geografica o di un territorio, spesso utilizzata per mostrare l'organizzazione di spazi e proprietà. Quando si tratta di un edificio o di un terreno, questa rappresentazione può essere dettagliata, evidenziando i confini, le strutture e le suddivisioni interne. La mappa catastale ha lo scopo di identificare e descrivere in modo preciso le proprietà per motivi legali, fiscali o tecnici. È uno strumento fondamentale per conoscere l'organizzazione di un'area.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La pianta catastale nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Mappa

Se la definizione "La pianta catastale" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta catastale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Mappa:

M Milano A Ancona P Padova P Padova A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta catastale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Carta topograficaLa cartina del tesoroPuò essere catastalePianta spinosaPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreUna pianta da salottoPianta dai fiori violaPianta affine al ribes